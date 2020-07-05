Gölde batan tekneyi arama çalışmaları devam ediyor

Göçmenleri taşırken Van Gölü'nde batan tekneyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Van Gölü'nde göçmenlerin içinde bulunduğu batık tekne için bölgede arama tarama faaliyetleri havadan, karadan ve gölden çok yönlü bir şekilde devam ediyor. Dün Deniz Kuvvetlerinden bir ekip, yatay sonar ve ROW cihazlarıyla çalışmalara dahil oldu. Dün akşam ara verilen arama çalışmalarına sabahın erken saatlerinde yeniden başlandı.