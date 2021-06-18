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Gölete düşen göçmenin cansız bedeni bulundu

Van’ın Çaldıran ilçesinde gölete düşen düzensiz göçmenin cansız bedeni bulundu.

Van'ın Çaldıran ilçesinde gölete düşen düzensiz göçmenin cansız bedeni bulundu.



Çaldıran ilçesindeki Sarıçimen Mahallesi'nde bulunan gölete bir düzensiz göçmenin düştüğü ihbarı üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gölette AFAD Müdürlüğünden gelen dalgıçların yaptığı arama sonucunda düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Düzensiz göçmenin cenazesi sağlık ekiplerine teslim edilerek hastane morguna kaldırıldı.

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