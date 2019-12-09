Gönül Elçilerinden mağdur aileye destek

Van'ın Altıntepe Mahallesi'nde bulunan ve yoksul oldukları tespit edilen iki çocuklu bir ailenin temel ihtiyaçlarını karşılamak için kapsamlı bir çalışma başlatan Van Gönül Elçileri Topluluğu, sponsor desteğiyle temin edilen kömür, gıda malzemeleri, kışlık giyecek ve ayakkabılar ile çocuklar için temel ihtiyaçları aileye teslim etti. Ailenin derme çatma evleri için çatı yapımı talebine de olumlu yaklaşan Van Gönül Elçileri Topluluğu, sponsor desteğiyle ihtiyaç duyulan çatı yapımı için de çalışma başlattı. Çalışma ile ilgili konuşan Van Gönül Elçileri Çocuk Hizmetleri Koordinatörü ve Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir, "Gönüllü olarak çıktığımız bu yolda yalnızca çocuklar için değil, dezavantajlı bütün gruplara da devletimizin imkânları ve gönüllülerimizle sosyal dayanışmaya dikkat çekmeyi kendimiz için görev belirledik. Bu çalışmayı olabildiğince gizli ve hızlı bir şekilde ilerletip neticelendirmek istediğimiz için teyit ve temin işlerini gönül elçilerimizle birlikte gizlilik içerisinde yaptık. Bu sevince ortak olmak gurur vericidir. Destek olan ve bu ihtiyaçların karşılanmasında rol alan Sevim Akyürek, Suat Saygı ve Türk Kızılay Van Şubesi ile birlikte maddi-manevi desteklerini esirgemeyen diğer tüm sponsorlarımıza teşekkür ederim" dedi.

Çalışmayı başından itibaren koordine eden Van Gönül Elçileri Topluluğu liderlerinden Hüseyin Hakan ise, "Toplum yararına çalışmalar yapmak ve rol modeller oluşturmak için bir araya gelen Gönül Elçileri ekibi, sosyal yardımlaşma ve insanlık adına yapılacak organizasyonlarda kendisine sorumluluk yüklemeye devam edecek. Toplumun her alanında dezavantajlı durumdaki insanlara faydalı olacak çalışmalar yaparak gönüllülüğün güzel yanlarını anlatmaya da devam edeceğiz. Destek veren herkese teşekkürler" diye konuştu.