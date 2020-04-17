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Görevden uzaklaştırılan muhtarın mahallesinde vaka sayısı 20'ye yükseldi

Van’ın Başkale ilçesi Örmetaş Mahallesi Muhtarı Mikail Duman mahallesindeki korona virüslü vatandaşları gizleyince görevden uzaklaştırılırken, dün yapılan sağlık taraması sonrası vaka sayısı 20’ye yükseldi.

Van'ın Başkale ilçesi Örmetaş Mahallesi Muhtarı Mikail Duman mahallesindeki korona virüslü vatandaşları gizleyince görevden uzaklaştırılırken, dün yapılan sağlık taraması sonrası vaka sayısı 20'ye yükseldi.


7 Nisan 2020 tarihinde İstanbul'dan Van'a gelen bir vatandaşın korona virüs taşıması nedeniyle ilçe hıfzıssıhha kurulu kararıyla Örmetaş Mahallesi karantinaya alındı. Karantina süreci devam ederken, sağlık ekipleri de mahallede taramalarını sürdürdü. Ancak mahalleye İstanbul'dan gelen başka vatandaşların da olduğu ve korona virüs taşıdığı belirlenince muhtarın mahallesine gelenleri gizlediği ortaya çıktı. Bunun üzerine Başkale Kaymakamlığı, Muhtar Duman hakkında görevi ihmal soruşturması başlatarak geçici olarak görevden uzaklaştırdı. Sağlık ekiplerinin dün mahallede yaptıkları sağlık taramasında 12 kişinin daha sonuçları pozitif çıktı. Daha önceki 8 vaka ile birlikte Örmetaş Mahallesi'nde vaka sayısı 20 oldu. Yetkililer, 7 Nisan 2020 tarihinde mahallede 1 vaka varken muhtarın ihmali sonucu vaka sayısın 20'ye çıktığını, Van'daki vakaların neredeyse yüzde 20'sinin bu mahalleden çıktığını söyledi.

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