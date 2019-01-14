Göreve yeni başlayan öğretmenlere Van'ın tanıtımı yapıldı

Van Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, Gevaş'ta göreve yeni başlayan öğretmenlere Van'ı tanıttı.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından kamu çalışanları, asker, öğretmen ve üniversite öğrencilerine yönelik başlatılan Van'ın tanıtılması çalışmaları devam ediliyor. Daha önce Erciş ilçesinde göreve yeni başlayan öğretmenlere yönelik yapılan tanıtım çalışması, Gevaş'ta devam etti. Gevaş Çok Programlı Lisesi salonunda yaklaşık 150 öğretmenle bir araya gelen Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, öğretmenlere Van'ı anlattı. Van'ın tarihi, doğal ve kültürel değerlerini aktaran Aktuğ, öğretmenlerden Van'ın gönüllü turizm elçileri olmalarını ve gittikleri her yerde Van'ı anlatmalarını, sosyal medya hesaplarında Van'ı paylaşmalarını istedi. Aktuğ, “Van sadece Van Kalesi, Hoşap Kalesi, Çavuştepe Kalesi gibi tarihi birikime sahip değil, aynı zamanda zengin bir doğal yapıya da sahip. Bin 460 metrede bulunan Türkiye'nin en büyük gölü ve sadece bu gölde yaşayan, akıntıya karşı adeta uçarak önüne çıkan engelleri aşmaya çalışan Van balığına sahip. Yine Van denizi içinde bulunan Akdamar, Çarpanak, Adır ve Kuzu adalarına, bir gözü mavi bir gözü kehribar renkte olan dünyalar tatlısı Van kedisine, Muradiye Şelalesi'ne, Vanadokya'da peri bacalarına, Başkale'de travertenlere ve burada sayamayacağım daha birçok güzelliğe sahiptir. Hemen yanı başınızda balık bendinde 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında dünyada bir benzeri olmayan eşsiz balık göçüne sahiptir. Sizler Van'da ve Gevaş'ta görev almakla ne kadar doğru bir tercih yaptığınızı bu saydığım yerleri görünce daha iyi anlayacaksınız. Sizlerden ricam bizim gönüllü turizm elçimiz olmanız ve gittiğiniz her yerde Van'ı anlatmanız, Van'ı tanıtmanızdır” ifadelerini kullandı.