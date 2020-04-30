Görevini ihmal eden muhtarın mahallesindeki pozitif vakalar iyileşiyor

Van'ın Başkale ilçesinde görevini ihmal eden muhtarın mahallesinde korona virüs tedavisi gören 8 kişi taburcu oldu.

Açıklamalarda bulunan Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, saha tarama ekipleri tarafından Örmetaş Mahallesi'nde gerçekleştirilen korona virüsü taramalarının büyük bir titizlikle yürütüldüğünü söyledi. Sünnetçioğlu, “Ekiplerimizce Sağlık Bakanlığımızca belirlenmiş olan korona virüsü rehberi doğrultusunda şüpheli olan bütün mahalle halkından numune alınmıştır. Alınan numuneler sonucunda korona virüsü testleri pozitif çıkan ve yapılan muayeneler sonucunda hastanede izlenmesine karar verilen hastalarımızın bir kısmı il merkezdeki hastanelere sevk edilirken, diğer hastalarımız ise Başkale Devlet Hastanemizde yatışı yapılmış ve tedavisine başlanmıştır. Tedavilerinin tamamlanmasından sonra klinik bulgularının ortadan kalkmış olması neticesinde ilgili hekimlerimizce yapılan değerlendirme sonucunda iyileşmiş olan hastalarımız taburcu edilmiştir. Bu hastalardan, Başkale Devlet Hastanemizde tedavileri devam eden son 8 hastamız, 28 Nisan 2020 tarihinde hastaneden şifa ile taburcu edilmiştir. Bu hastalarımızın ikamet ettikleri Örmetaş Mahallesi'ndeki saha çalışmaları ise halen devam etmektedir. Bu hastalarımızın tedavi süreçlerinde yoğun emek sarf eden sağlık ekiplerime teşekkür ediyorum” dedi.

İl dışından gelenleri gizlediği gerekçesiyle Muhtar Mikail Duman görevden uzaklaştırılırken, Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma başlatılmıştı.