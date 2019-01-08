Görme engelli gencin bağlama çalma azmi

Van'ın Erciş Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan bağlama kursuna katılan doğuştan görme engelli Abdullah Akçay (25), kurs hocasının özverili gayretleriyle bağlama çalmayı kısa süre içinde öğrenmeyi başardı.

2 ay gibi kısa bir sürede bağlama dersi alan Abdullah Akçay, amacının kendisi gibi engelli bireylere saz çalmayı öğrenmek olduğunu söyledi. Küçük yaştan itibaren bağlamaya ayrı bir hevesinin olduğunu belirten Akçay, “Bağlama çalmak en büyük hayalimdi. Bu hayalimi aldığım derslerle yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Hocam Uysal Sabahat'ın verdiği eğitim ile bunu başarıyorum. Bir aylık zaman içinde 7 tane türkü çalmayı öğrendim. Amacım bağlamayı tam anlamıyla öğrenerek ileriki zamanlarda kurslar açarak benim gibi görme engelli kardeşlerime bağlamayı öğretmek olacaktır. Benim durumumda olan engelli kardeşlerime de buradan seslenmek istiyorum. Kesinlikle hayattan hiçbir şekilde umudunuzu kesmeyin'' dedi.

1975 yılından beri ilçede bağlama sanatını icra eden Uysal Sabahat ise, Abdullah'ın çok başarılı bir öğrenci olduğunu belirterek, “Burada diğer kursiyer öğrencilerimle birlikte Abdullah kardeşim de var. Abdullah görme engelli, ama kulağı çok duyarlı. Buraya gelen bütün kursiyer kardeşlerimize Halk Eğitimi Merkezi Müdürümüz Halis Özdaş ile birlikte elimizden geldiğince gençlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz'' şeklinde konuştu.

Görme engelli Abdullah'ın babası Yusuf Akçay ise, “Abdullah buraya çok gelmek istedi. Biz de aile olarak elimizden geldiğince kendisine destek oluyoruz. Her gün kendi aracım ile kursa götürüp getiriyorum. Akraba evliliğinden ötürü 2 çocuğum engelli dünyaya geldi. Toplamda 4 çocuğum var, Allah'a şükür ediyoruz. Hiç isyan etmedik. Allah'ın takdiri diyoruz'' ifadelerini kullandı.