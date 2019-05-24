Görsel şölenlerini sunan ters laleler solmaya başladı

Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Dilmetaş ve Aydınocağı mahallesinde açan ters laleler, 15 günlük ömürlerini doldurup görsel şölenlerini sunduktan sonra solmaya başladı.

Genellikle hüznü çağrıştıran, ancak doğuda uzun geçen kışın biteceğini müjdeleyen ters laleler, mezarlık içerisinde açmasından dolayı vatandaşlar tarafından zarar görmüyor. Doğu Anadolu Bölgesinde karların erimesiyle boy veren ters laleler, bir dahaki ilkbaharda tekrar yeşermek için soluyor. Yoğun olarak Van, Hakkari ve Adıyaman bölgesinde yetişen ve baharın müjdecisi olarak görülen ters laleler, çiçeklerini açmasıyla birlikte ağlayan gelin olarak da biliniyor. Dağlardaki karın erimesi ile birlikte çiçek açan ters laleler, baharın gelişini müjdeleyen bir çiçek olarak bilinirken, yetiştiği bölgedeki mahallelerde yaşayan insanlar için de baharla birlikte yapılacak işlerin başlangıcı anlamına geliyor. Gevaş merkeze 15 ve 30 kilometre uzaklıkta bulunan Dilmetaş ve Aydınocak mahallelerindeki mezarlıklar içerisinde yetişen ters laleler doğa ile bütünleşerek kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Başta doğa fotoğrafçıları olmak üzer birçok vatandaş, ters laleleri görüntülemek için mahalleye giderek bu anları ölümsüzleştirmek için çaba sarf ediyor. Yaklaşık 15 gün ile 20 gün arası ömürleri olan ters laleler görsel şölenlerini sunduktan sonra bir dahaki baharın gelişine kadar soluyorlar.