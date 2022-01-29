Göz uzmanlarından diyabetik retinopati uyarısı

Van'da Urartu Göz uzmanlarından Operatör Dr. Yusuf Evcimen, şeker hastalığına bağlı olarak gözün retina tabakasındaki damarlarda oluşan hasarlara bağlı kanama ve ödem gelişebildiğine dikkat çekerek, “Diyabetik retinopati dediğimiz bu durum, erken dönemde bazen bulgu vermeyip sinsice ilerleyebilir ve zamanla bulanık görme ya da tamamen görme kaybına neden olabilir” dedi.

Diyabetin (şeker hastalığı) günümüzde toplumu etkileyen hastalıkların başında geldiğini ifade eden Urartu Göz uzmanlarından Operatör Dr. Yusuf Evcimen, diyabetin sorun oluşturduğu organlardan birinin de gözler olduğunu söyledi. Şeker hastalığına bağlı, uzun dönemde gözün retina tabakasındaki damarlarda oluşan hasarlara bağlı kanamalar ve ödem gelişebildiğine vurgu yapan Evcimen, “Bu duruma diyabetik retinopati denmektedir. Erken dönemde bazen bulgu vermeyip sinsice ilerleyebilir. Zamanlar bulanık görme ya da tamamen görme kaybına neden olabilir. Bundan dolayı diyabet tanısı alan hastaların görme rahatsızlığı olmasa bile 6 ayda bir düzenli aralıklarla göz hekimine başvurmasını önermekteyiz. Diyabete bağlı retina hasarı oluşan hastalarımızı gözünün durumuna göre daha sık aralıklarda takip etmekteyiz. Diyabetik retinopatiden korunmak veya ilerleyişini yavaşlatmak için yaşam tarzınızda değişiklik gerekebilir. Kan şekerini olabildiğince normale yakın tutmaya çalışmalıyız. Sağlıklı beslenmek, ideal kilo düzeyini korumak, sigara ve alkol kullanımından kaçınmak gereklidir” dedi.

Urartu Göz Merkezi olarak şeker hastalığına karşı gerekli tedavileri yapabildiklerini dile getiren Evcimen, “Urartu Göz Merkezi olarak şeker hastalığına bağlı oluşan göz arkası kanamaları, ödem için hastanın gözünün durumuna göre iğne (intravitreal enjeksiyon) tedavisi, lazer tedavisi ya da vitrektomi dediğimiz cerrahi müdahaleler yapabilmekteyiz. Yaptığımız tedaviler sonucunda hastaların görmesinde artış sağlayabilmekteyiz” ifadelerini kullandı.