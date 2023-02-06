Gözü lazere uygun olmayanlara akıllı lens uygulaması

Yıllardır Van ve bölge halkına göze dair her anlamda hizmet veren Urartu Göz, akıllı lens uygulaması ile vatandaşları hem gözlük hem de lenslerden kurtarıyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Urartu Göz kurucu hekimlerinden Doktor Öğretim Üyesi Atilla Yazıcıoğlu, her zaman teknolojiyi vatandaşların ayağına getirdiklerini belirterek, akıllı lens uygulamasının da bunlardan biri olduğunu ifade etti. Akıllı lens uygulaması ile vatandaşların hem gözlük hem de lenslerden kurtulduğunu vurgulayan Yazıcıoğlu, "Akıllı lens uygulaması, gözümüzün hem uzak hem orta hem de yakın mesafede çok daha üst seviyede görmesini sağlayan bir uygulamadır. Bunu uzun süre uygulamaktayız ve hastalarımızı gözlüklerden ve lenslerden kurtarmaktayız" dedi.

Akıllı lens uygulamasının daha çok katarak hastaları veya 45 yaşından sonra gözü lazere uygun olmayan hastalara uyguladıklarının altını çizen Yaızcıoğlu, "Yıllardır Urartu Göz'de excimer lazer ve katarakt cerrahisi yapmaktayız. Fakat bazı hastalarımızın gözü lazere uygun olmayabiliyor. Kornealarının ince olmasından dolayı ya da merceğin yapısal problemlerinden dolayı bazı hastalara lazer yapamıyoruz. Biz bunlarda, gözün merceğinin ön kısmına göz içi lens olan mercekleri uyguluyoruz. Bu sayede korneası ince olan ve lazere uygun olmayan hastalarımızın görmelerini arttırıyoruz. Yaklaşık 10 dakika süren bir ameliyat olup hastaları aynı gün taburcu etmekteyiz” ifadelerini kullandı.