Greyder operatörü çığ altına kaldı

Edinilen bilgiye göre, Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü'nde görevli greyder operatörü Erol Karaalp, kar ve tipiden dolayı kapanan yolda çalışma yaptığı sıra düşen çığın altına kaldı. Operatör, bölgedeki meslektaşları ve bekleyen vatandaşlar tarafından çığ altından greyderin camlarını kırılarak yara almadan çıkarıldı. Maddi zarar gören greyder, yapılan çalışmalar sonucu çığ altından çıkartılarak bakıma gönderildi.