Gülaçar: “Bu süreci beraber yeneceğiz”

AK Parti MKYK Üyesi ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, bütçe maratonu sonrası Van'da ziyaretlerine başladı.

Van merkezde esnaf ve sanatkârlar odası temsilcileriyle gerçekleştirdiği görüşmelerin yanı sıra Edremit ve Gevaş belediyelerini de ziyaret eden Gülaçar, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Van programları kapsamında Berberler ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkârlar Odası ziyaret eden Gülaçar, odanın taleplerini dinledi. Pandemi sürecinden etkilenen gruplardan biri olan berberler, kuaförler, güzellik salonları, hamam gibi işletmelerin tüm taleplerini dinleyen Gülaçar, "Korona virüs herkesin hayatını olumsuz yönde etkilerken, özellikle esnafımızı da yıpratmaya devam ediyor. Küçük büyük demeden tüm esnaf kardeşlerimizi güçlendirmek kendimize saydığımız görevlerden biri. Berberler ve Kuaförler Odası dışında onlarca STK ve odanın taleplerini dinliyor, direkt olarak Cumhurbaşkanımıza iletiyoruz. Bu ziyaretimizde de esnafımızın yirmiye yakın talebini inşallah bir sonraki MKYK toplantımızda Cumhurbaşkanımıza ileteceğiz. Bu illeti ancak birlik olarak yenebiliriz ve inşallah beraber yeneceğiz" dedi.

Programına Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ı ziyaret ederek devam eden Gülaçar, "Edremit'imize yapılan ve yapılacak olan projeler üzerinde bir görüşme gerçekleştirdik. İnşallah yeni yılda Edremitlileri mutlu edecek projeler geliyor. Gerek Ankara talepleri konusunda gerek yerelde belediyelerimizin projelerine destek oluyoruz. Bakanlıklarla aralıksız görüşmeler gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Edremit sonrası Gevaş ilçesini ziyaret eden Gülaçar, belediye başkanı ve ilçe kaymakamı ile görüştü. Gevaş Belediyesinin DAP ile gerçekleştirdiği projeyi yakından takip eden Gülaçar, "Gevaş Belediyemiz yeni projelerle yereli daha da güçlendirecek. DAP işbirliğiyle organik ürün ihracı konusunda emin adımlar atılıyor. Güzelliğiyle bizleri büyüleyen ilçemiz şimdi yerel ürünleriyle de inşallah güzel bir noktaya gelecek" diye konuştu.

Gevaş Kaymakamı Hamit Genç ile esnaf ve köylerin telekomünikasyon problemini konuşan Gülaçar, "Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim sürecinin yoğun olduğu şu dönemde başta Kayalar ve İn köyü olmak üzere tüm köylerimizin internet problemini çözmek veya minimuma indirmek adına Bakanlığımızla görüşmelerimizi gerçekleştirdik. En kısa sürede çocuklarımızın mağduriyetlerinin giderilmesini talep ettik. Esnafımız maalesef bu süreçte en çok etkilenen gruplardan. Gerek bakanlıklar gerekse de belediyelerimiz bu süreçte esnafımızın sorunlarını çözmek adına sürekli çalışıyor. Bu süreç zorlu bir süreç. İnşallah devlet millet el ele vererek bu problemleri çözeceğiz" şeklinde konuştu.

Gülaçar, Gevaş programını gençlerle buluşarak sonlandırdı.