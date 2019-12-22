G?la?ar, Van K?lt?r ve Dayan??ma Vakf? Genel Kuruluna kat?ld?

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri G?la?ar, Van K?lt?r ve Dayan??ma Vakf? Ola?an Se?imli Genel Kuruluna kat?ld?. Burada konu?an Osman Nuri G?la?ar, t?z?k metnin vak?f amac?na de?inerek, ?Vak?f, Vanl?lar?n; ekonomik, sosyal, k?lt?rel alanlarda dayan??malar?n? geli?tirmek ve g??lendirmek, yard?mla?may? ger?ekle?tirmek amac?yla kurulmu?tur. 26 y?l ?nce rahmetli Celalettin T?fenk?i ve di?er k?ymetli kurucular?n ?nc?l???nde kurulan bu vakf?m?z?n ?nemli bir g?rev icra etti?i kanaatindeyim. Vak?flar, medeniyetimizde kar??l?k beklemeden yard?m etmenin, di?ergaml???n yayg?nla?mas?na vesile olman?n bir arac?d?r. Bu m?esseseler, ortak k?lt?rel ??elerin korunmas?n?n ve s?rd?r?lmesinin mekan?d?r. Bug?n?n d?nyas?nda, bireysel bir hayat tercihi yayg?nla??rken, organik ili?kiler yerini mekanik ili?kilere b?rak?rken, geleneklerimiz ve k?lt?r?m?z sayesinde bir araya gelmeye devam etmekteyiz. ??te Van Vakf?, 26 y?ld?r ?stanbul'da, Vanl?lar?n bir araya gelmesine, yard?mla?mas?na, iyi g?nde k?t? g?nde dayan??mas?na ?nc?l?k etmektedir. Vakf?m?z?n ?nemi ve k?ymetinin sebebi de burada yatmaktad?r. Gurbette hem?ehrilerin dayan??mas?n?n ?nemini hepimiz bilmekteyiz. Vakf?m?z?n ana ama?lar?ndan biri de bu dayan??maya bir ara? olmas?d?r? dedi.

?Vanl?lar?n rakibi Vanl?lar olmamal??

?G?n?m?z d?nyas?nda; i? d?nyas?ndan akademiye, siyasetten sivil topluma her alanda ancak g??l? lobi faaliyetleri vas?tas?yla daha etkin ve daha verimli birlikteliklerin olu?tu?unu biliyoruz? diyen G?la?ar, ??yle devam etti:

?Vanl?lar?n da b?ylesi bir birliktelikle ?lkemizde daha ?nemli i?lere imza ataca??na inan?yorum. ?? d?nyas?, siyaset ve sivil toplum elbette ki rekabetin oldu?u alanlard?r. Ancak Vanl?lar olarak ?skalada??m?z bir ger?e?in oldu?unu hat?rlatmak isterim. Vanl?lar?n tek rakibi Vanl?lar olmamal?. Hatta uzun bir s?re Vanl?lar?n rakibi Vanl?lar olmamal?.?

?Kim se?ilirse se?ilsin omuzlar?m?zda ta??yaca??m?z?n s?z?n? verelim?

Bug?ne kadar vakf?n y?netiminde yer alan herkese te?ekk?r eden G?la?ar, Her bir Vanl?, di?er bir Vanl? karde?imizi bulundu?u platformda, nas?l daha iyi bir yere ta??r?z derdini g?tmeli. ??nk? bunu yaparsak Van ve Vanl?lar ancak arzulad???m?z yerlere gelir. Bir makama, mevkiye gelen Vanl? karde?imizin pa?alar?ndan tutup a?a?? ?ekmektense, gel karde?im bu benim omuzlar?m, sen omuzlar?ma bas ki daha da g??l? olal?m demeli. Bu duygularla bug?n ger?ekle?ecek se?imlerde hi?bir Vanl? karde?imin rakibinin ba?ka bir Vanl? karde?im olmad???n? ifade etmek istiyorum. Kim se?ilirse se?ilsin omuzlar?m?zda ta??yaca??m?z?n s?z?n? verelim. Se?ilemeyecek karde?lerimizde ayn? platformda veya ba?ka bir platformda Van'? nas?l daha iyi bir yere getiririz derdiyle yeni i?lere imza atman?n gayreti i?erisinde olmal?d?r. Bug?ne kadar vakf?m?z?n y?netiminde yer alan t?m hem?ehrilerimize te?ekk?r ediyorum. Bug?n se?ilecek y?netime de ba?ar?lar diliyorum. Biz g??l? olal?m ki Van'?m?z?n yeni nesillerini destekleyelim ve onlara y?n verelim? ?eklinde konu?tu.