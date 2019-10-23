Gülaçar'dan depremin yıldönümü mesajı

Osman Nuri Gülaçar, yayımladığı mesajda, “23 Ekim tarihi Van için hem acılarımızı hatırlatan hem de büyük dersler çıkarmamıza sebep olan bir gün. Van depreminde hayatını kaybeden insanlarımıza bir kez daha rahmet diliyorum. Ailelerine tekrar sabır diliyorum. Rabbimizden duamız bir daha böylesi felaketlerle bizleri imtihan etmesin. Biz Vanlılar olarak depremde birbirine zıt duyguları eş zamanlı yaşadık. Hüzün ve mutluluk, dağılmışlık ve umut, çaresizlik ve kardeşlik. Bir afet, el ele verdiğimizde kardeşliğimizin pekişmesine vesile olan rahmete dönüştü. Bir kez daha acı günümüzde yanımızda olan devlet büyüklerimize ve milletimize teşekkür ediyorum. Afetler dünyamızın gerçeği. Ancak afetin felakete dönüşmemesi adına her bir insanımız ve yetkililerimiz de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. 23 Ekim tarihini Van ve tüm memleketimiz adına daha güzel günlerle hatırlamak dileğiyle” dedi.