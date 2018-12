Gülaçar'dan ‘Dünya İnsan Hakları Günü' mesajı

Osman Nuri Gülaçar, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nün, İkinci Dünya Savaşı'nın akabinde 1948 yılında Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin 30 maddelik İnsan Hakları Evrensel Beyannamesini kabul etmesi münasebetiyle her yıl anılan ve tüm dünya devletlerinin insan haklarına dair temennilerini ifade ettiği bir gün olduğunu söyledi. Gülaçar, “Şüphesiz İkinci Dünya Savaşı'nda yaşanan vahşet, dünya devletlerini böyle bir beyannamenin hayata geçirilmesine iterken, böylesi bir vahşetin bir daha yaşanmaması temennisi yer alıyordu. Ancak tüm dünya, beyannamede imzası olmasına rağmen samimiyetten ve insan haklarına riayetten uzak olan küresel güçlerin, son 70 yılda Vietnam, Afrika, Latin Amerika ve İslam coğrafyasında sergiledikleri vahşete şahit oluyor. Beyannamenin altında imzası olan devletlerin birçoğu; Irak, Çeçenistan, Afganistan, Arakan, Suriye ve birçok İslam ülkesinde yaşanan vahşetin sorumluları olmuşlar ya da yaşanan acılara seyirci kalmışlardır. Dünya mazlumları için bir aldatmacadan ibaret olan sözde insan hakları savunucusu devletleri hiçbir zaman affetmeyecektir” dedi.

"Türkiye'den insanlık dersi"

Beyannamenin altında imzası olan ülkelerin kahir ekseriyetinin takındığı zalimane tavra karşın, imzacı bir diğer devlet olan Türkiye'nin dünya mazlumlarının umudu, savaş mağdurlarının güvenli sığınağı olduğunu ve tüm dünyaya bu yönüyle bir insanlık dersi verdiğini söyleyen Gülaçar, “Ülkemizin tüm dünyanın sessiz ve sorumsuz tavrına rağmen, bu denli yüce bir rolü üstlenmesinin sebebi, milletimizin akleden kalplerinde yer alan imanı, vicdanı ve üstün ahlakıdır. Biz mazlumun bedduasıyla arşın titrediği, koca saltanatların yerle bir olduğu; mazlumun duasıyla bir avuç insanın tüm dünyaya esenlik getirdiğine inanan, bunu müşahede eden bir medeniyetin sahipleriyiz. Biz dünya üzerinde yaşayan her insanın dili, dini, rengi ve ırkını ayırt etmeksizin yaşanılan her haksızlığın karşısında durma erdemini yerine getirmeyi emreden bir dinin müntesipleriyiz. Kim olursa olsun zalime karşı çıkmaya ahd etmişiz. Değerli, samimi ve gerçek olanın bir beyannameye imza atmakla kalmadığını, zulme ve vahşete asla müsaade edilmemesi gerektiğine tüm dünya bir daha şahitlik etmelidir. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle başta Suriye, Yemen, Filistin ve Doğu Türkistan olmak üzere tüm dünyada yaşanan vahşetin ve zulmün bir an önce sona ermesini, mazlumların yaralarını sarıp insan onuruna yaraşır bir hayat yaşamalarını en kalbi dileklerimle temenni ederim” ifadelerini kullandı.