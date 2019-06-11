Gülaçar'dan seçim çalışması

AK Parti Van Milletvekili ve MKYK Üyesi Osman Nuri Gülaçar, Milletvekili İrfan Kartal ve Milletvekili Abdulahat Arvas, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için İstanbul'da çalışmalara katıldı.

Van milletvekilleri, Ramazan Bayramı'nı Van'da geçirdikten sonra İstanbul seçimlerine destek kapsamında 23 Haziran'a kadar İstanbul'da vatandaşlarla bir arada olacaklar. Milletvekilleri Gülaçar, Kartal ve Arvas, Vanlıların yoğun olarak yaşadığı Esenyurt, Beylikdüzü, Bağcılar ve Avcılar gibi ilçelerde seçim çalışmalarına başladı.

“Hesabı doğru yapalım”

Esenyurt ilçe meydanında vatandaşlara hitap eden Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, İstanbul seçimlerine yönelik hesabın doğru yapılması gerektiğini, özellikle gençlerin dikkat etmesi gerektiğini söyleyerek, “15 Temmuz'la bizi, bu milletin iradesini götüremeyenler, sonrasında ekonomik savaş açtılar. Bir gecede doları 7-8 lira seviyesine getirdiler. Kim bunların arkasındaki güç dediğinizde Amerika'dır, İsrail'dir, Avrupa'dır. Bugün hayat pahalılığından bahsediyorsak, burada suçluyu AK Parti hükümeti veya Recep Tayyip Erdoğan ilan etmek büyük bir hatadır. Perde arkasında ülkemizin bekasını hedef alan güçler var. Darbeyle başarılı olmayınca yeni stratejilerle, yeni taktiklerle denemeye devam ediyorlar. Bizim kaderimiz, doğusuyla batısıyla, Kürdü ile Türk ile aynıdır. Burada bizim beraberce yol almamız lazım, el ele, omuz omuza olmamız lazım ki hainlerin hesaplarını bozalım” ifadelerinde bulundu.

“Türkiye'nin dününü bilmeyen bugüne yorum yapamaz”

Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde kapı kapı dolaşan Van milletvekilleri, gittikleri her evde İstanbul seçiminin önemine dair konuşmalarda bulunuyorlar. Milletvekili Gülaçar, “Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde meskûn hemşehrilerimizin misafiriyiz. Her zamanki misafirperverlik ile karşılandık. Bizim de yegâne görevimiz halkımıza hizmetkar olmaktır. Akçaburgaz Mahallesi'nde ziyaretlerimiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın eleştirilerini, tavsiyelerini ve taleplerini dinliyoruz. Onlar konuşacak biz dinleyeceğiz. Elimizden geleni yapmakla da mükellefiz. AK Parti'li bir Türkiye ile diğer partili Türkiye'nin farkı bilinmeli. Türkiye'nin dününü bilmeyen bugüne yorum yapamaz. Daha güzel günler için İstanbul Binali Yıldırım diyecek inşallah” şeklinde konuştu.

“Kürtler kurucu unsurdu, şimdi belirleyici unsur”

Kürt seçmenin yoğun yaşadığı bölgede çalışmalarını sürdüren Milletvekili Gülaçar, “Biz bu topraklarda yaşarken hep kardeşçe yaşamışız, et ve kemik gibi birlikte olmuşuz. Dün Kürtler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda kurucu unsur olarak yer aldı. Bugün ise Kürtler, Türkiye Cumhuriyeti'nin beka meselesinde belirleyici unsurdur. Tabiri caizse Kürtler neye karar verirse bu ülke de öyle bir yön alacak. Biz memleketini seven, ümmetin şerefli bir parçası olan, Türkiye'nin ayrılmaz bir parçası olan Kürtler olarak tabi ki bu işte Türkiye'den yana, ümmetten yana tavır koyacağız” dedi.