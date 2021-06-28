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Güneş toz bulutlarıyla Jüpiter'i andırdı

VAN (İHA) – Van’da öğle saatlerinde gökyüzünü kaplayan toz bulutları gün batımıyla birlikte kent semalarında renkli görüntüler oluşturdu.

VAN (İHA) – Van'da öğle saatlerinde gökyüzünü kaplayan toz bulutları gün batımıyla birlikte kent semalarında renkli görüntüler oluşturdu.


Öğle saatlerinde Van semalarını kaplayan toz bulutları, gün batımında kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Gün batımıyla birlikte gökyüzünü kaplayan bulutlardan süzülen güneş, görüntüsüyle en büyük gezegen olan Jüpiter'i andırdı. Ortaya çıkan manzara güneşin batışıyla son buldu.

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