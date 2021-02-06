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Güneşli havada cadde ve sokaklar boş kaldı

Van’da korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

Van'da korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.


Güneşli havanın etkisini gösterdiği Van'da, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı. Korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 9'ncu haftasında, Van'daki en işlek cadde ve sokaklarının boş kaldığı gözlemlenirken, kentin belirli yerlerinde oluşturulan kontrol noktalarında polis ekipleri ise kimlik kontrolü yaptı.

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