Gürpınar Belediyesi 500 bin metrekare parke taşını yollarla buluşturuyor

Van'ın Gürpınar Belediyesi tarafından mahalle içi yolların kilitli parke taşı çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İlçenin modern bir görünüme kavuşması için dört bir yanda çalışma yürüten Gürpınar Belediyesi, yılsonuna kadar toplamda 500 bin metrekare parke taşı çalışmasıyla ilçede yeni bir rekora imza atacak. Elaçmaz ve Sütlüce mahallelerinde yürütülen parke taşı çalışmalarını yerinde inceleyen Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, teknik ekipten bilgi alarak vatandaşlarla sohbet etti.

Gürpınar'da büyük bir değişim ve dönüşüm atağı başlattıklarını belirten Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Gürpınar'ın yaşam kalitesini yükselten ve ilçenin çehresini değiştiren çalışmalara imza attıklarını kaydetti. Mega projelerin yanı sıra en uzak mahalle ve mezrada dahi çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyleyen Başkan Tanış, “Bu yıl tüm arkadaşlarımızla birlikte sahada yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Üretim fabrikamız faaliyete geçti, ciddi bir istihdam sağlayacak. Hoşab projemizde çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor. Prestij caddemiz için yakın zamanda ilk kazmayı vuruyoruz. Tüm bu projelerimizin yanı sıra mahallerimiz için imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Bu yılın sonunda toplamda 500 bin metrekare parke taşını yollarla buluşturuyoruz. Bu sadece ilçemiz için değil tüm bölge için kırılması zor bir rekor. İşimiz çalışmak, üretmek ve kaynakları doğru bir şekilde kullanmak. Bunun için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Tanış'a AK Parti Gürpınar İlçe Başkanı Taha Güngör ve belediye meclis üyeleri de eşlik etti.