İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gürpınar Belediyesi araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor

Van’ın Gürpınar Belediyesi araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Van'ın Gürpınar Belediyesi araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor.


Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış'ın girişimleriyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2020 model çöp aracı ve 183 adet çöp kovası hibe edildi.


Teslim alınan araç, Belediye Başkanı Hayrullah Tanış öncülüğünde düzenlenen törenle araç filosuna dâhil edildi. Gürpınar'ı daha temiz ve yaşanılabilir bir ilçe haline getirmek için var güçleriyle çalıştıklarını anlatan Başkan Tanış, “İlçemizin ihtiyaçları doğrultusunda hizmetlerimizi üretmeye devam ediyoruz. Her alanda yürüttüğümüz çalışmalarla beraber yaptığımız girişimler sonucu, tamamı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hibesi olan sıfır km çöp toplama aracımızı ve 183 adet çöp kovasını teslim aldık. Her şey daha temiz ve daha yeşil bir Gürpınar için. Bu anlamda desteğini bizden esirgemeyen Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum Bey'e teşekkür ediyor, yeni aracımızın ilçemize ve hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.