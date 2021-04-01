Gürpınar Belediyesi ikinci dönem evlilik okulu kayıtları başladı

Van'ın Gürpınar ilçesinde açılan, gelin ve damat adayları ile üç yıl içinde evlenmiş çiftlere destek verilmesi amacıyla kurulan "evlilik okulu", çiftlerin birbirlerine daha güçlü aile bağları kurmalarını sağlıyor.

Gürpınar Belediyesi öncülüğünde başlatılan proje kapsamında okulda verilen eğitimlere katılan yeni evli çiftler ile evlenecek adaylara, mutlu bir yuvanın ipuçları anlatılıyor. Ücretsiz düzenlenen eğitimlere tam katılım sağlayan çiftlere sertifika, beyaz eşya ve çeşitli hediyeler veriliyor.

Son zamanlarda artan boşanma oranlarının toplumda hasara yol açtığını belirten Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, “Bu eğitimlerde amacımız Allah'ın rızasını gözeterek mutlu ve huzurlu bir aile yuvasının kurulmasına vesile olmaktır. İlk mezunlarını geçen yıl verdiğimiz evlilik okulumuza çiftlerimizin ilgisi yoğundu. Bu yıl korona virüs tedbirleri eşliğinde alanında uzman hocalarımızın katılımıyla eğitimlerimizi başlatacağız. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda kura yoluyla büyük hediyelerimiz, katılan herkese de birer ev eşyası hediyemiz olacaktır” dedi.

“Güçlü Aile, Güçlü Gürpınar” sloganıyla açılan okula başvurmak isteyen çiftlerin Gürpınar'da ikametgah ediyor olması gerektiği bildirildi.