Gürpınar Belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

Van'ın Gürpınar Belediyesi, ilçe genelinde etkili olan kar yağışının ardından kar küreme ve temizleme çalışmalarına başladı.

İlçede yayaların ve sürücülerin yollarda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması ve günlük yaşamın aksamaması adına çalışma yürüten Gürpınar Belediyesi karla mücadele ekipleri iş makinaları yardımıyla gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor. Ulaşımda yaşanabilecek sorunlara karşı cadde ve sokaklarda önlemler alan belediye ekipleri, yayalar için de meydanlarda ve kaldırımlarda biriken karları temizliyor. Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, ilçede etkili olan kar yağışının ardından ekiplerin gece gündüz demeden sahada olduklarını belirterek, “Yolların kapanmaması ve vatandaşların rahat bir şekilde ulaşımlarını sağlamaları için gerekli plan ve programlarımızı hazırladık. Dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı ile birlikte ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışmalarına başladı. Zorlu coğrafyada vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmaması için ekiplerimiz 7/24 hazır. Allah'ın izniyle de kış boyunca çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdüreceğiz” dedi.