Gürpınar Belediyesi karla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor

Van'ın Gürpınar Belediyesi, ilçe genelinde etkili olan kar yağışının ardından küreme ve temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

İlçede yayaların ve sürücülerin yollarda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması ve günlük yaşamın aksamaması adına çalışma yürüten ekipler, iş makinaları yardımıyla gece 00.30'dan itibaren çalışmalarına başladı. Ulaşımda yaşanabilecek sorunlara karşı cadde ve sokaklarda önlemler alan belediye ekipleri, yayalar için de meydanlarda ve kaldırımlarda biriken karları temizliyor.

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, ilçe genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına sahada aktif çalışma yürüttüklerini söyledi. Yapılan meteorolojik uyarılar neticesinde kar yağışına günler öncesinden hazırlık yapıldığını ifade eden Başkan Tanış, "İlçemizde etkili olan kar yağışının ardından ekiplerimiz tarafından ilçemiz genelinde ve kırsal mahallelerimizde karla mücadele çalışmalarımıza başladık. Bununla birlikte ekiplerimiz de önceden aldığımız tedbirler istikametinde 7/24 esasına göre vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına çalışmalarına devam ediyor. Şu anda da sorumluluk bölgemizde bulunan tüm yollar ulaşıma açılıyor" dedi.