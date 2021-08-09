Gürpınar Belediyesi sel bölgesindeki yaraları sarıyor

Van'ın Gürpınar Belediyesi sel ve su taşkını yaşanan mahallelerdeki çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Gürpınar'da geçtiğimiz günlerde etkili olan yağış sonrası birçok mahallede sel meydana geldi. Yaşanan selin ardından harekete geçen Gürpınar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 18 mahallede çalışma yürüterek vatandaşların mağduriyet yaşamasının önüne geçti. Hasankoç Mezrasında sel alanında incelemelerde bulunan Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, selden dolayı zararların giderilmesi için çalışmaların aralıksız devam ettiğini kaydetti. Görev ve sorumluluk alanında etkin bir mücadele gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Tanış, “Ekibimizle birlikte gece gündüz demeden selin tahribatını ortadan kaldırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Sürecin yaşandığı ilk andan itibaren kamu kurum ve kuruluşlarımızla birlikte mahallelerimizi ziyaret ederek vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bugünde Hasankoç mezramızı ziyaret ederek mahalle sakinlerimizle bir araya geldik. Kısa süre içerisinde tüm mahallelerimizde selin yaşatmış olduğu tahribatı ortadan kaldıracağız” ifadeleri kullandı.