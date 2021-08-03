Gürpınar Belediyesi selden etkilenen mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor

Van'ın Gürpınar Belediyesi, selden zarar gören mahallelerde hayatın normale dönmesi için tüm imkânlarıyla seferber oldu.

Gürpınar'da dün etkili olan sağanak yağış sonrası birçok mahallede sel meydana geldi. Yaşanan sellerden etkilenen mahallelerde Gürpınar Belediyesinin başlattığı çalışmalar sürüyor. Yağış sonrası harekete geçen ekipler, selden etkilenen yaklaşık 8 mahallede çamur temizliği ve yolların onarım çalışmasını yürütüyor.

Yaşanan sel felaketinin ardından belediye araç ve personellerinin 7/24 çalışma esasına göre sahada olduklarını ifade eden Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, “Tüm çalışma arkadaşlarımızla sahada aktif çalışma yürütüyoruz. Büyükşehir ve DSİ Bölge Müdürlüğü ekipleri ile koordineli bir şekilde vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya çalışıyoruz. AFAD ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de hasar tespiti için çalışmalarını sürdürüyorlar. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Devletimiz tüm kurumlarıyla insanımızın yanındadır” ifadelerini kullandı.