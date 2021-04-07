Gürpınar Belediyesi sezona hızlı başladı

Van'ın Gürpınar Belediyesi tarafından kırsal ve merkez mahalle yollarına yönelik stabilize yol yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçenin dört bir noktasında sürdürdüğü yol yapım çalışmalarının son durağı Parmakkapı Mahallesi oldu. Vatandaşın ulaşım sıkıntısı yaşadığı cadde ve sokaklarda çalışma yapıldıktan sonra stabilize malzemesi dökülerek çamurdan arındırılıyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam ettiğini kaydetti. Vatandaşların ulaşım sıkıntılarının her geçen gün çözüme kavuştuğunu kaydeden Başkan Tanış, “Yürüttüğümüz parke taşı, asfalt ve stabilize çalışmaları ile ilçemiz her geçen gün modern yollara kavuşuyor. Biliyoruz ki Gürpınar'ımız hizmetlerin en güzelini layık ve bizlerde bunun için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.