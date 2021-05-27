Gürpınar Belediyesi sezona hızlı başladı

Van'ın Gürpınar Belediyesince başlatılan parke taşı çalışması ile ilçedeki yollar kışın çamurdan yazında tozdan kurtuluyor.

Sezonun başlamasıyla birlikte her alanda çalışmalarına hız veren Gürpınar Belediyesi, bir yandan Hoşab Projesinde çalışmaları sürdürürken bir yandan da kilitli parke taşı çalışmalarıyla mahalleleri yeni görünümüne kavuşturuyor. Yıllardır toz ve çamur halinde olan yolları modern hale getiren belediye ekipleri, bu yıl ile birlikte toplamda 500 bin metrekare parke taşını yollarla buluşturarak bir rekora imza atacak.

Konuya ilişkin açıklama yapan Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, hedeflerinin merkez veya kırsal mahalle ayrımı yapılmadan ilçenin her köşesinde hizmet üretmek olduğunu ifade etti. İlçenin birçok noktasında çalışmaların başladığını kaydeden Başkan Tanış, “İlçemizi inşa ve ihya etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu anlamda sezona hızlı bir giriş yaparak mahallelerimizde parke taşı çalışmalarımızı başlattık. Bu yıl çalışmalarımız kapsamında Aşağıkaymaz, Cumhuriyet, Değirmendüzü, Yalınca, Sütlüce, Taşdönderen, Yurtbaşı, Elaçmaz, Tutmaç mahalleleriyle mezraları ve Karakaş mezrasında çalışma yürüteceğiz. Burada özellikle daha önce hizmet görmemiş mahallerimiz var. Örneğin ilçe merkezimize 75 kilometre uzaklıkta bulunan Yalınca Mahallemiz ilk defa Gürpınar'da ak belediyecilik sayesinde hizmetle buluşacak. Ayrım yapmaksızın tüm mahallelerimizi gönül belediyeciliğinin hizmetleri ile tanıştıracağız” dedi.