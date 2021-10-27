Gürpınar Belediyesi sıfır atık projesi ile örnek belediyecilik sergiliyor

Van'ın Gürpınar Belediyesi sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde oluşan atıkları kontrol altına almak ve gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak adına hayata geçirdiği “Sıfır Atık Projesi” ile atık maddelerin kaynağında ayrıştırılmasına olanak sağlıyor.

Kamu kurumları ve ilçenin farklı noktalarına yerleştirdiği ayrıştırma kutuları sayesinde ambalaj atıklarını kaynağında ayrıştıran ekipler, bu sayede hem doğal kaynakların korunmasına katkı sağlıyor hem de temiz ve sürdürülebilir bir çevre anlayışını hakim kılıyor. Sıfır atık yönetim sistemi felsefesi esas alınarak toplumun daha bilinçli ve duyarlı bir konuma geldiğini söyleyen Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, temiz ve yeşil bir Gürpınar için önemli adımlar attıklarını kaydetti. Başkan Tanış, “Sıfır atık yönetim planı dâhilinde atıkların ayrı toplanması sağlanarak vatandaşlarımızın rahatça ulaşabileceği ikili ve çoklu toplama noktaları oluşturduk. Kaynağından ayrıştırılan çöpler tekrar ekonomiye kazandırılmak üzere atık işleme merkezine götürülüyor. Atıkların ayrıştırıldığı ve geçici olarak depolandığı bu merkezlerin sayısını hızla arttıracağız. Daha temiz ve çevreye saygılı bir kent kimliği oluşturmak için gayret ediyoruz. Bu vizyon çerçevesinde elinden gelen tüm gayreti gösteren Temizlik İşleri Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum” dedi.

Temizlik İşleri Müdürü Mustafa Ayşin ise sıfır atık projesinden önce ilçede bulunan vahşi çöp depolama alanlarının bertaraf edildiğini söyledi. Çevre temizliği konusunda önemli adımlar attıklarını söyleyen Ayşin, “Daha önce ilçemizden çıkan çöpler vahşi depolama alanı dediğimiz şekilde doğaya salınıyordu. Geçtiğimiz yıl tüm bu alanları temizleyip alanı ağaçlandırmak için hazır hale getirdik. Şimdi sıfır atık projesi sayesinde çöpleri henüz kaynağında iken ayrıştırıyoruz. Tekrar ekonomiye kazandırılmak üzere topladığımız çöplere vatandaşlarımızda duyarlılıkla yaklaşıyor. İlçemiz sınırlarındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın da sıfır atık projesine geçmesi için destek sağlıyoruz” dedi.