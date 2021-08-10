Gürpınar Belediyesi yaylada mahsur kalan vatandaşları kurtardı

Van'ın Gürpınar Belediyesi sel nedeniyle yaylada mahsur kalan 35 vatandaşı, 24 saat aralıksız çalışma sonrası kurtardı.

İlçe merkezine 70 km uzaklıkta bulunan Arındı ile Yurtbaşı Mahallesine bağlı Velitan Yaylasında oluşan sel, ulaşımı sağlayan yolu kullanılamaz hale getirdi. Sel nedeniyle çadırları telef olan ve köye geri dönemeyen yaylacılar arasında kadın ve çocuklarda bulunuyordu. Gelen ihbar doğrultusunda harekete geçen belediye ekipleri, 24 saat aralıksız çalışarak yaklaşık 11 kilometre yeni yol açtı.

“Ekipler, yeni açılan yolla birlikte yaylaya mahsur kalan vatandaşlara ulaştı”

Sel nedeniyle oluşan tahribatı ortadan kaldırmak için ilçe genelinde hummalı bir çalışma gerçekleştirdiklerini kaydeden Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, “Ekibimizle birlikte 18 mahallemizde yaraları sarmak için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle gelen ihbarları değerlendirerek vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Sel dolayısıyla Arındı ve Yurtbaşı mahallemizin ortak kullandığı Velitan yayla yolunun kapandığını ve yaklaşık 35 vatandaşımızın mahsur kaldığını öğrendik. İhbarın geldiği ilk andan itibaren belediye ekiplerimizi o bölgeye görevlendirerek çalışmalarımıza başladık. Kesintisiz süren 24 saatlik çalışmanın ardından yolu açarak vatandaşlarımıza ulaştık. Çok şükür herhangi bir can kaybı olmadan vatandaşlarımıza ulaştık” dedi.

Mahalle sakinleri ise başta belediye başkanı Hayrullah Tanış olmak üzere emeği geçen bütün ekiplere teşekkür ettiler.