Gürpınar Belediyesinden 1 milyon metrekare parke taşı çalışması

Van'ın Gürpınar Belediyesi tarafından mahalle içi yolların kilitli parke yapılması çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İlçenin modern bir görünüme kavuşması için birçok noktada çalışma yürüten belediye ekipleri, yılsonuna kadar yaklaşık 1 milyon metrekare parke taşı çalışmasıyla ilçede büyük bir rekora imza atmayı hedefliyor. Daha önce hizmetin gitmediği mahalle ve mezralarda halkın büyük teveccühü ile karşılaşan ekipler, sokaklarla birlikte taziye, cami ve okul önlerini de parke taşıyla buluşturuyor.

Yolaşan Mahallesi'ne bağlı mezralarda incelemelerde bulunan Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, birim müdürlerinden bilgi alarak vatandaşlarla bir süre sohbet etti. İlçe yollarının her geçen gün modernleştiğini kaydeden Başkan Tanış, “Seçim döneminde söz verdiğimiz gibi vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek için Hoşab'tan Norduz'a, Norduz'dan Gürpınar Ovası'na kadar ilçemizin her noktasını hizmetle buluşturuyoruz. Bir yandan kurduğumuz fabrikayla istihdama öncülük ederken bir yandan da Hoşab Mahallemizi aslına uygun olarak ihya ve inşa ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemizde yıllardır eksikliği hissedilen parke taşı çalışmalarında önemli bir rekora imza attık. 10 yılda yapılacak hizmeti 2,5 yıla sığdırdık. Onlarca mahalle ve mezramızı toz ve çamurdan arındırdık. Daha yapacak işimiz millete sözümüz var. Vatandaşlarımız hizmetin en iyisine layıktır. Bunu sunmak için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz" dedi.