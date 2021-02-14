Gürpınar Belediyesinden 14 Şubat'ta anlamlı etkinlik

Van'ın Gürpınar Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında insanların evde olması sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için 14 Şubat Sevgililer Günü'nde farkındalık etkinliği düzenledi.

Feqiye Teyran Kültür ve Dayanışma Derneği ile emniyet ve jandarma bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şubesi ekiplerinin katılımıyla düzenlenen etkinliğe 100 hayvan sever katıldı. Farklı bölgelere dağılan ekipler, sahipsiz kedi ve köpeklere yem bıraktı. Etkinliğin sokak hayvanlarına karşı farkındalık amacıyla yapıldığını söyleyen Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, belediye olarak sokak hayvanları için düzenli olarak besleme çalışması yaptıklarını belirtti. Yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için özel bir ekip oluşturduklarını aktaran Başkan Tanış, “Salgın sebebiyle mama ve su ihtiyaçlarını temin etmek için daha çok hassasiyet göstermemiz gerekiyor. Sokak hayvanlarımızın bu zor günlerinde aç ve susuz kalmasına gönlümüz razı olmaz. Bugün hayvan severlerle hazırladığımız çalışmayla sokak hayvanlarının bir kez daha yanlarında olduk. Katılım sağlayan tüm hayvan severlere teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Etkinliğe katılan hayvan sever Bünyamin Arpa, etkinliğin 14 şubat Sevgililer Günü'nde yapılmasının hayvanlara verilen sevgi açısından anlamlı olduğunu kaydetti. Arpa, “Sokak hayvanları, kısıtlamanın olmadığı günlerde zorluk çekmiyorlar ancak hafta sonu bize ihtiyaçları var. Bizlerde hafta sonu farklı bölgede sokak hayvanlarına mama ve yem bırakıyoruz. Bu anlamda bizlerden desteğini esirgemeyen Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış'a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Hayvanların birçok insan için birinci sırada sevgi duyduğu bir varlık olduğunu söyleyen hayvan sever Neslihan Aldırma ise etkinliğin çok özel bir günde yapıldığını söyledi. Sokak hayvanlarına karşı insanların daha duyarlı olması gerektiğini kaydeden Aldırma, “Son zamanlarda hayvanlara karşı yapılan eziyetler bizi rahatsız ediyor. Bugün yaptığımız farkındalık etkinliğimizde ufak yaşta arkadaşlarımızda var. Biz onlara bu yaşta hayvan sevgisini öğretmeye çalışıyoruz. Etkinlikten dolayı Gürpınar Belediyesine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.