Gürpınar Belediyesinden bahar temizliği

Van'ın Gürpınar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, bahar aylarının gelmesiyle birlikte park ve yeşil alanlarda temizlik çalışmalarına başladı.

Belediye Başkanı Hayrullah Tanış'ın talimatlarıyla ilçe genelinde bulunan parklarda, refüjlerde ve kaldırımlarda hummalı çalışma başlatıldı. Parklarda ağaç budama ve çevre düzenlemesi ile birlikte zarar gören çocuk oyun grupları ekiplerce tamir edildi.

Çalışmalar kapsamından Gürpark Millet Bahçesi için mevsim şartlarına uygun yeni ağaçlar dikildi. Vatandaşların uğrak yeri olan park ve bahçelerin daha nezih bir görünüme kavuşması için yoğun bir çalışma başlattıklarını belirten Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, “Biz asli görevlerimiz arasında yer alan şehrin bakımı, yapımı, onarımı ve temizliğini titizlikle sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın da özellikle temizlik konusunda bize destek olmalarını, çöplerini gelişi güzel bırakmamalarını istiyoruz. Park ve yeşil alanlarımızı temiz kullanalım. Ekiplerimiz yoğun bir çalışma içerisindeler. Bu anlamda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimize teşekkür ediyorum. Hep birlikte temiz ve güzel bir Gürpınar için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.