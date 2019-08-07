Gürpınar Belediyesinden bayram öncesi tıraş hizmeti

Van'ın Gürpınar Belediyesince hayata geçirilen Gürpınar İyilik Merkezi (GİMER) projesi kapsamında ilçedeki yaşlılar ve hastalara Kurban Bayramı öncesi kuaför hizmeti verildi.

7'den 70'e herkes için uyguladığı önemli sosyal projelerle örnek belediyecilik sergileyen Gürpınar Belediyesi, bu kez ilçede yaşayan hasta ve yaşlılara kuaför hizmeti vermeye başladı. GİMER projesi kapsamında başlatılan uygulamayla yaşlıların saç ve sakal kesimi gibi bazı temel ihtiyaçları giderildi. Hijyen ve sağlık koşullarına uygun verilen hizmet, bayram öncesi tebessümle karşılandı.

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, sosyal belediyeciliğin en iyi örneklerini sergilemek istediklerini kaydetti. Bu kapsamda ilçede Kurban Bayramı öncesi böyle bir uygulamayı hayata geçirdiklerini kaydeden Başkan Tanış, “Kurban Bayramı öncesi ilçemizde bulunan ve evden çıkma imkânı olmayan hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın saç ve sakal tıraşlarını yapıyoruz. Özel insanlarımızın ve yaşlılarımızın gözlerindeki mutluluğu bilmek bizlere yetiyor. Onların her zaman yanında olduklarımızı bilmelerini istiyor ve bunun içinde çalışıyoruz. Bayramlarını şimdiden kutluyor, iyi bayramlar diliyorum” dedi.

30 yıldır yatağa bağlı yaşayan Filit Üstün ise, Başkan Tanış'a teşekkür ederek, hizmetten dolayı büyük memnuniyet yaşadığını kaydetti.