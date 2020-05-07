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Gürpınar Belediyesinden “Bu Benim Fidanım” projesine destek

Van’ın Gürpınar Belediyesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinin “Bu Benim Fidanım” projesi kapsamında hastane yerleşkesine dikilmek üzere 115 badem fidesi ile destekte bulundu.

Van'ın Gürpınar Belediyesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinin “Bu Benim Fidanım” projesi kapsamında hastane yerleşkesine dikilmek üzere 115 badem fidesi ile destekte bulundu.


Sağlık çalışanları adına dikilecek fidanların önemli bir hatıra ormanı olacağını belirten Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, "Bugün hastane yerleşkesine dikilmek üzere fidanlarımızı gönderdik. Bu korona virüs salgınında en ön cephede savaşan sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Allah'ın izniyle bu süreci güç birliği ile atlatacağız" diye konuştu.


Desteğinden dolayı Başkan Tanış'a teşekkür eden Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, "Destekleriniz bizler için çok önemli. Katkılarınızla hastanemiz daha da güzelleşecek" ifadelerini kullandı.

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