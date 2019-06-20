Gürpınar Belediyesinden evde sağlık hizmeti

Van'ın Gürpınar Belediyesi, sosyal belediyecilik kapsamında başlattığı “evde sağlık hizmeti” ile yaşlı ve ihtiyaçlı vatandaşlara sağlık hizmeti götürüyor.

İlçenin genel sorunlarını çözmek için çalışmalarını aralıksız sürdüren Gürpınar Belediyesi, vatandaşların sağlık sorunlarıyla da yakından ilgileniyor. Sosyal belediyecilik kapsamında başlatılan çalışmalarda merkez ve kırsal mahallelerde ikamet eden yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç hastalar, uzman personellerce tedavileri yapılıyor. Evde sağlık hizmeti için tahsis edilen bir ambulansla ve her hafta düzenli olarak muayeneleri yapılan hastaların gerekli durumda hastaneye nakil işlemleri de yapılıyor.

Evde sağlık hizmeti ile ilgili konuşan Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, “Gürpınarlıların kaliteli sağlık hizmeti almasını sağlamak için uzman ekibimiz uzak yakın demeden tek tek mahalleleri geziyor. Hasta, yaşlı ve engelliler başta olmak üzere nerede yardıma muhtaç birileri varsa biz de orada olacağız. Evde sağlık hizmetine ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın yardımına koşmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.