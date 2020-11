Gürpınar Belediyesinden ‘Helal Kazanç' semineri

Van'ın Gürpınar Belediyesi, ilçede yer alan esnafı bilinçlendirmek amacıyla ‘Helal Kazanç' semineri düzenledi.

Kültür merkezinde düzenlenen programda İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Alaattin Demirel, ticarette helal kazanç hakkında bilgiler verdi.

Daha sonra konuşan Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, esnafın toplumda çok önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Her alanda yürüttükleri çalışmalarla esnafın yanında olduklarını anlatan Başkan Tanış, “Belediye olarak esnafımızın ufkunu açacak seminerler düzenlemeye devam ediyoruz. Buradaki amacımız yüzyıllardır devam eden ahilik geleneğinin ilçemizde hak ettiği şekilde temsil edilmesidir. Attığımız her adımda ilçemizin gelişmesi ve esnafımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesini sağlamak istiyoruz. Bunun içinde ayakkabı fabrikası ile konut projemizi hayata geçiriyoruz. Ayakkabı fabrikamızın tamamlanmasıyla beraber ilçemizde 1071 kişiye istihdam alanı oluşturmuş olacağız. Bu da ilçemize önemli bir katma değer oluşturacaktır. Gürpınar Belediyesi olarak her zaman üretmeye ve esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu anlamda davetimize icabet edip toplantılarımıza katılan esnaf ve sanatkârımıza teşekkür ediyorum” dedi.