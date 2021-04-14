Gürpınar Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek

Van'ın Gürpınar Belediyesi, Ramazan ayı boyunca “İftarımı Paylaşıyorum” projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere iftar yemeği yardımında bulunacak.

Gürpınar Belediyesi, bünyesinde kurduğu Gürpınar İyilik Merkezi (GİMER) ile daha önce sosyal incelemesini yaptığı gerçek ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine sıcak yemek ulaştırmak için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında hayırsever vatandaşların bağışladığı iftar yemekleri, hijyen kurallarına uygun şekilde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmaya başlandı. Belediye araçlarıyla vatandaşların evlerine kadar götürülen yemekler, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarında yer alacak.

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, projenin titizlikle hazırlandığını ve saha araştırmasının ardından hak sahibi ailelere ulaştıklarını kaydetti. Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu Gürpınar'da hissettirmek istediklerini belirten Tanış, "Gürpınar İyilik Merkezimiz ismine uygun biçimde iyilik dağıtmaya devam ediyor. Bu iyiliği yaygınlaştırmak amacıyla projemize hayırsever vatandaşlarımızı da dahil ettik. Hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. İnanıyorum ki bu dayanışma ruhu sayesinde birçok vatandaşımızın hayır duasını alacaklar. Gönül isterdi ki hep beraber aynı sofranın etrafında toplanalım. Ancak korona virüs salgınından dolayı bu yıl böyle bir uygulamaya ihtiyaç duyduk. İnşallah eski Ramazanlarda olduğu gibi yine aynı sofranın etrafında iftar ezanını bekleyeceğiz” dedi.