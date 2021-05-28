Gürpınar Belediyesinden mahallelere çöp konteyneri

Van'ın Gürpınar Belediyesi, eksiklik bulunan mahallelere 182 yeni çöp konteyneri dağıttı.

Gürpınar Belediyesi, temiz bir çevre için eksiklik bulunan mahallelere konteyner dağıtımına devam ediyor. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ihtiyaç duyulan mahallelere bu yıl 182 yeni metal çöp konteyneri bırakıldı.

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, toplum ve çevre temizliği açısından etkin bir temizlik hizmeti sunmak amacıyla konteyner dağıtımı gerçekleştirdiklerini kaydetti. Çevre temizliği konusunda gerekli hassasiyeti gösterdiklerini kaydeden Başkan Tanış, “Çöp konusu yılın her döneminde önemlidir. Bizlerde bu kapsamda çevre sağlığının korunması amacıyla çöp konteynerini bıraktık. Daha önce çöp konteyneri bulunmayan 6 mahallemize ilk defa çöp kovalarımızı dağıttık. Bununla beraber ihtiyaç duyulan sokak ve caddelerimize çöp konteyneri bırakmaya devam ediyoruz. İlçemizin daha temiz bir görünüme kavuşması ve vatandaşlarımızın sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için dağıtım çalışmalarımız devam edecektir” dedi.