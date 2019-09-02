Gürpınar Belediyesinden muhtaç aileye ev yapımı

Van'ın Gürpınar Belediyesince hayata geçirilen Gürpınar İyilik Merkezi (GİMER) projesiyle evi yıkılan vatandaşa ev yapıyor.

Güzelsu Mahallesinde evi yıkıldığı için belediyece tahsis edilen konteynerde yaşamını sürdüren aileye şimdi de ev yapımı için yardım çalışmaları başladı. Kısa süre içerisinde tamamlanarak aileye teslim edilmesi planlanan evin temel işlemleri bitmiş olup kaba inşaatında çalışmalar sürmektedir. İnşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, belediyenin bu tür mağduriyetler karşısında her zaman vatandaşın yanında olduğunu kaydetti. Bu anlamda da çeşitli projeler ürettiklerini kaydeden Başkan Tanış, “Gürpınar İyilik Merkezi'yle birçok insanımızın yüreğine dokunduk. Gönül belediyeciliğini ilçemizde hakim kıldık. Şimdide hayırsever iş insanlarımızın desteğiyle projemizi daha da genişleterek muhtaç ailelere ev yapıyoruz. Bu anlamda bir ilki gerçekleştirerek zengin insanların, yoksul insanlara ulaşması sağlıyoruz. Allah'ın izniyle evi kısa süre içerisinde ailemize teslim edeceğiz. Bu anlamda bizlere destek veren iş adamlarımıza da şükranlarımızı sunuyoruz. Projemiz kapsamında tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi çok ailemiz var o yüzden buradan hayırsever iş insanlarımıza bir kez daha çağrıda bulunuyorum” ifadelerini kullandı.