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Gürpınar Belediyesinden sinema etkinliği

Van’ın Gürpınar Belediyesince çeşitli mahallelerde yaz Kur’an kursu eğitimi alan çocuklara yönelik sinema etkinliği düzenlendi.

Van'ın Gürpınar Belediyesince çeşitli mahallelerde yaz Kur'an kursu eğitimi alan çocuklara yönelik sinema etkinliği düzenlendi.


Kültür sanat çalışmaları kapsamında düzenlenen ve büyük ilgi gören ücretsiz sinema günlerine Koyunyatağı, Parmakkapı, Kuşdağı, Değirmendüzü ve Merkez Cami öğrencileri katıldı. Gürpınar Kültür Merkezinde izletilen filmin sonunda çok eğlendiklerini belirten çocuklar, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış'a teşekkür etti.


Başkan Tanış ise, çocukların kültürel gelişimlerine destek olmak için gayret ettiklerini belirterek, “Çocuklarımızın dolu dolu bir yaz tatili geçirmelerini istiyoruz. Bu anlamda çocuklarımız sabah camilerinde eğitimlerini alırken, öğleden sonra da belediyemiz bünyesinde sinema salonunda film izleyip eğlenceli vakit geçirme imkânı buluyorlar. Çocuklarımızın buralarda verimli bir yaz tatili geçirmeleri bizleri mutlu ediyor” dedi.

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