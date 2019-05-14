Gürpınar Belediyesinden sulama kanalı temizliği

Van'ın Gürpınar Belediyesi, büyükşehir belediyesi sorumluluğunda bulunan tarımsal sulama kanallarında çiftçilerin mağdur olmaması için temizlik çalışması başlattı.

Havaların ısınmasıyla birlikte çiftçilerin üretime başlaması için yapılması gereken tarımsal sulama kanallarının temizliği bu yıl yapılmadı. Her yıl Van Büyükşehir Belediyesince nisan ayında yapılan temizlik çalışmaları, bu yıl yapılmayarak çiftçilerin tepkisine neden oldu. Çiftçilerin mağdur olmaması için çalışma başlatan Gürpınar Belediyesi, yeni iş makineleri kiralayarak sorunların hızlı bir biçimde gidermeyi hedefliyor. Göreve geldiği andan itibaren tarımsal sulama kanallarıyla ilgili birçok talep aldığını kaydeden Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, vatandaşlardan gelen talepleri dikkate alarak Van Büyükşehir Belediyesine birçok kez talepte bulunduklarını kaydetti. Muhtar ve vatandaşların 138 dilekçesine rağmen Van Büyükşehir Belediyesinden sonuç alamadıklarını ileten Başkan Tanış, “İlçemiz hayvan sayısı ve tarımsal alan itibarıyla bölgenin en büyük üretim merkezlerinden birisidir. Bu anlamda ilçemizde tarım ve hayvancılığın çok önemli bir yeri vardır. Her yıl düzenli olarak bahar aylarında temizlenen tarımsal sulama kanalları bu yıl temizlenmediği için ilçemizdeki çiftçilerin mağduriyetine sebep oldu. Tarımsal çalışmalar ertelenmemesi ve zamanında yapılması gereken çalışmalardır. Vaktinde yapılmayan tarımsal çalışmalar, hasat ve ekim zamanını olumsuz etkileyecektir. Bizde ilçemizdeki çiftçilerin bu durumdan etkilenmemesi için 6 iş makinesi kiralayarak mahallelerimizde görevlendirdik. Bizim için önemli olan çiftçimizin mağdur olmaması ve tarımsal üretimin aksamamasıdır” dedi.

Güzelsu Mahallesi'nde çiftçilik yapan vatandaşlar ise, bu yıl tarımsal sulama kanallarının temizlenmemesinden dolayı üretiminin olumsuz etkileneceğinden endişe duyduğunu belirtti. Van Büyükşehir Belediyesinden sulama kanallarının temizlenmesi için birçok defa talepte bulunduklarını kaydeden çiftçiler, “Eğer bu kanallar açılmasaydı bizler bu yıl çok mağdur olacaktık. Büyükşehirden sonuç alamayınca Belediye Başkanımız Hayrullah Tanış'la iletişime geçtik. Allah ondan razı olsun bizlerden desteği esirgemedi ve bizlerin mağduriyetini gidermek için hemen çalışmalara başladı” diye konuştular.