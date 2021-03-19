Gürpınar Belediyesinden tapu protokolü

Van'ın Gürpınar Belediyesi ile İlçe Tapu Müdürlüğü arasında tapu ve kadastro verilerinin paylaşımına ilişkin protokol imzalandı.

Gürpınar Belediye Başkanlığında imzalanan protokol ile belediye ve Tapu Müdürlüğü arasında emlak değer işlemleri hızlı ve güvenli bir şekilde yürütülecek. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, vatandaşların tapu işlemlerinin hızlı bir şekilde gerçekleşmesi için protokolün imzalandığını belirterek, “Vatandaşlarımız daha önceden alış-satış işlemlerinde sürekli belediye ve tapu arasında gidip gelmek durumunda kalıyordu. Bizlerde imzaladığımız protokolle vatandaşlarımızın hızlı bir şekilde işlemlerini yürütmesinin önünü açtık. Bu şekilde vatandaşlarımızın iş yükünü azaltarak, zamandan tasarrufu sağladık. Kamu kurum ve kuruluşlarımızla olan işbirliğimizi sürdürerek yeni çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz” dedi.