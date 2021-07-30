Gürpınar Belediyesinin ağaç seferberliği devam ediyor

Van'ın Gürpınar Belediyesi, kent genelinde başlattığı ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerce gerek ihtiyaç duyulan alanlara gerekse doğal sebeplerle kaybedilen ağaçların yerine yenileri dikilerek Gürpınar'ın sahip olduğu yeşil alanın korunması için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Kent siluetine uygun peyzaj çalışmasında kullanılan çam ve süs ağaçları başta olmak üzere çimlendirme ve sulama çalışmaları da aralıksız devam ediyor.

Belediye Başkanı Hayrullah Tanış'ın talimatlarıyla park ve bahçelerde yürütülen peyzaj ve yeşillendirme çalışmaları, vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Gürpınar'ın kent kimliğine yakışır bir görünüme kavuşması için yeşillendirme çalışmalarına önem verdiklerini ifade eden Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, “Ekiplerimiz yeşil alan miktarını arttırmak için ağaç dikim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Sadece bu yıl Gürpark Millet Bahçemizde 55 bin metrekare yeni çimlendirme çalışması yürüttük. Atıl durumdaki alanların hizmete açılmasını sağlayarak millet bahçemizi daha da kullanılır bir alan haline getirdik. Alt yapısını yenilediğimiz birçok parkımızın akıllı sulama yöntemine geçmesiyle birlikte su kullanımında ciddi tasarruf sağladık. Daha yeşil ve daha güzel bir Gürpınar için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir” dedi.