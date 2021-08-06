Gürpınar Belediyesinin spor tesisleri yükseliyor

Van'ın Gürpınar Belediyesi, gençleri sportif faaliyetlerle buluşturmak amacıyla inşasına başladığı spor tesislerinde çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle hazırlanan projeler kapsamında ilçeye gençlik merkezi, 250 kişilik spor salonu ve 5 semt sahası kazandırılıyor. Göreve geldiği günden bu yana özellikle gençlerin sportif faaliyetlerle buluşması için ciddi yatırım ve projeler üreten Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, ilçeye modern spor tesisleri inşa ederek, gençlere spor yapacakları alanlar kazandırıyor.

Modern yapısı ve imkânları ile yılsonuna kadar tamamlanması planlanan spor tesisleri, Gürpınarlı gençlerin ve çocukların hizmetine sunulacak. Günümüzde sporun gelişmesine paralel olarak spor tesislerine duyulan ihtiyacın da her geçen gün arttığını kaydeden Başkan Tanış, “İlçemizde spor bilincini oluşturabilmek ve sportif faaliyetlerden vatandaşlarımızın daha fazla istifade etmesi için hazırladığımız projelerimizde spor tesislerimiz yükselmeye başladı. Daha evvelce verdiğimiz güzel müjdenin mahallede nasıl bir güzellik meydana getirdiğini görüyoruz. Tamamlandığında gençlerimiz ve çocuklarımız, spor yapabilecekleri modern bir ortama kavuşmuş olacaklar. Bu tesislerle bulunan basketbol, voleybol, hentbol, futbol sahaları ile inovasyon, akıl zeka oyunları, güzel sanatlar atölyeleriyle gençlerimizi geleceğe daha zinde, enerjik, fikri bakımdan da çok daha güçlü hale getirecek. Bu anlamda bizlerden desteğini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyor, spor tesislerimizin ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.