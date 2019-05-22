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Gürpınar çiçek açtı

Van’ın Gürpınar Belediyesi, ilçenin rengarenk görünüme kavuşması için 4 bin mevsimlik çiçeği toprakla buluşturuyor.

Van'ın Gürpınar Belediyesi, ilçenin rengarenk görünüme kavuşması için 4 bin mevsimlik çiçeği toprakla buluşturuyor.


Çevre düzenlemesi, peyzaj ve yeşil alan çalışmalarıyla ilçeye estetik bir kimlik kazandıran belediye ekipleri, şimdi de 4 bin çiçeği toprakla buluşturmak için düğmeye bastı. Çalışmalar kapsamında ilçenin birçok noktasında petunya, kadife, ateş çiçeği, begonya, menekşe gibi çiçekler toprakla buluşuyor. Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, dikilen ve dikilecek çiçeklerle ilçenin estetik bir görünüme kavuştuğunu belirtti. Başkan Tanış, “Yaklaşık 4 bin adet çeşit çeşit çiçeği ilçe merkezimizde ekmeye başladık. İlçemiz bu çiçeklerle rengârenk olacak. Çiçeklerin ekilmesi ilçemize bambaşka bir hava katıyor. Çiçekler, ilçemiz sakinlerinin gözlerine ve ruhlarına hitap ediyor” diye konuştu.

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