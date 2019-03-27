Gürpınar Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Vali Yardımcısı Faruk Bülent Baygüven, Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas, kurum amirleri ve sağlık personelleri hastaneyi ziyaret etti. Burada bir konuşma yapan Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Gürpınar ilçesine yeni bir hastane kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Gürpınar ilçesinde hizmete açtıkları hastaneyle birlikte Van ilinde hastanesi olmayan ilçenin kalmadığını ifade eden Sünnetçioğlu, “2 yıl içinde inşaatı tamamlanan hastanemiz toplam 10 yataklı olarak hizmet verecektir. Hastanemizde 112 Acil Servisi, laboratuvar, röntgen, yataklı hasta servisi, 4 yataklı müşahede odası bulunmaktadır. Şu an itibariyle bir diş, iki dahiliye polikliniği olmak üzere 3 aktif poliklinikle ilçe halkımıza hizmet verilecektir. Diğer taraftan 77 sağlık personelinin görev aldığı hastanemizde, 3 uzman ve 6 pratisyen olmak üzere 9 hekim görev yapacaktır. Bu kapsamda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Vatandaşlar ise, hasta kabulünden dolayı büyük memnuniyet yaşadıklarını belirttiler.