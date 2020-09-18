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Gürpınar Kaymakamı Kayabaşı hasat çalışmalarını inceledi

Van’ın Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı, ilçede hasadı yapılan mısır tarlalarını gezdi.

Van'ın Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı, ilçede hasadı yapılan mısır tarlalarını gezdi.


Hayvanların yem ihtiyacının karşılanması amacıyla ekilen silajlık mısırda hasat sezonu başladı. Bölgede gerçekleştirilen mısır hasada katılan Kayabaşı, çiftçilerin sorunlarını dinleyerek sohbet etti. Üreticilerin pandemi tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak çalışma yürüttüğünü belirten Kayabaşı, “Her zaman çiftçimizin yanındayız. İlçemizde aynı zamanda hayvancılığın yaygınlaşması ve sütçülüğün daha kaliteli hale gelmesi için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

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