Gürpınar Kaymakamı Sayar göreve başladı

Cumhurbaşkanlığının 7 Ağustos 2019 tarihli kararnamesiyle Van'ın Gürpınar Kaymakamlığı'na atanan Kaymakam Fatih Sayar görevine başladı.

2019 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Kahramanmaraş'ın Ekinözü Kaymakamlığı'ndan Van'ın Gürpınar kaymakamlığına atanan Kaymakam Fatih Sayar görevine başladı. Görev süresince ilçenin menfaati içerisinde hareket edeceğini belirten Kaymakam Sayar, “Bugün itibariyle görevime başladım. Görev sürem içerisinde ilçeye en iyi hizmetleri yapmayı hedefliyorum. Önceliğimiz barış, huzur ve kardeşlik içerisinde geçecek bir ortam oluşturmak. Tabi ki bunun içinde insanlarımızla iç içe olmak gerek. İlçenin menfaati için bize gelen her konuya eğilip gerekeni yapacağız. Bu konu benim açımdan temek kaidemiz olan anayasa mevzuata aykırı ve vicdana aykırı olmadıktan sonra. Anayasa, mevzuata ve vicdana uygun olan bu doğrultuda bize gelen istek, temenni, proje ve hizmetler için elimizi taşın altına koyar ve yer alırız. İlçede görev yapan belediye, Sivil Toplum Örgütleri, dernekler ve hizmet için var olan her kurumla çalışmaya hazırız. Bu çalışmaları yaparken de halkımıza hesap vermeye hazırız. Şeffaf olacağız yeri geldi mi hesap vereceğiz. Şeffaf çalışacağız. Yapılacak bir proje bir hizmet varsa bunu valimiz ile görüşüp ilçede kurumlarımızla irtibat içerisinde ilçenin menfaati doğrultusunda yapmaya çalışacağız” dedi.

Ülke genelinde sürdürülen terörle mücadeleyi kendiler de aynı kararlıkla ilçede sürdüreceklerini ifade eden kaymakam Sayar, “İlçe halkının huzuru ve refahı için bunu sonuna kadar sürdüreceğiz. Öyle yapacağız ki ilçe halkı merkezden Kırgeçit'e, Güzelsu'ya gönül rahatlığı içerinde hiçbir kaygı yaşamadan gidip gelebilecek. Bu terörle mücadelemizi jandarmamız, emniyet personellerimizle ile büyük bir özveri içerisinde sürdüreceğiz. Turizmle ilgili olarak ta Van'a son yıllarda çok sayıda İranlı ve Iraklı turistler geliyor. Biz bu turist misafirleri ilçeye çekmeye çalışacağız. Bunun içinde Gürpark ve Norduz soframızı ön plana çıkartacağız. Bunun içinde valiliğimiz ve belediyemiz ile ortak çalışmalar yürüteceğiz. Son olarak ilçe halkıma şunu belirtmek isterim ki, kapımız ve gönlümüz halkımıza sonuna kadar açıktır” şeklinde konuştu.

Fatih Sayar'ın özgeçmişi;

1984 yılında İstanbul'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamladı. Lisans eğitimini 2003 yılında girdiği Süleyman Demirel Üniversitesi İşletme bölümünde tamamladı. Lisans eğitiminin ardından iş hayatına başladı. Girmiş olduğu Kamu sınavlarında başarılı olarak Maliye Bakanlığında Vergi Denetmen Yardımcılığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında Müfettiş Yardımcılığı yaptı. 2010 yılında yapılan Kaymakam adaylığı sınavını kazanarak Mülki İdare Amirliği mesleğine Hakkari Kaymakam adayı olarak başladı. Kaymakam adaylığı boyunca Hakkari Valiliğinde il stajını, Trabzon-Akçaabat'ta Kaymakam refikliğini, Adıyaman'da teftiş stajını yaptı. İzmir-Kiraz, Ankara-Kalecik, Çankırı- Korgun, Eldivan ilçelerinde Kaymakam vekilliği ve Afyon-Evciler Kaymakamlığı yaptı. Yabancı dil eğitimi için 1 yıllığına Amerika Maryland eyaleti Towson University' de bulundu. 20.09.2017 tarihinde Kahramanmaraş Ekinözü kaymakamı olarak göreve başladı. Aslen Ağrı Patnoslu olan Sayar, evli ve iki kız çocuğu babasıdır.