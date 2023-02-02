Gürpınar lüks konutlara kavuşuyor

Van'ın Gürpınar Belediyesi, ilçede yapacağı 122 konutun mimari görsellerini kamuoyuyla paylaştı.

Metruk konuma gelen eski belediye lojmanları yerine yeniden yapılacak konutlar vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. İlçede büyük bir ihtiyaca çözüm bulmak adına bu projeyi hayata geçireceklerini ifade eden Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, çalışmanın vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığını söyledi. Konut projesine mart ayında başlayacaklarını kaydeden Başkan Tanış, “5 bloktan oluşan projemizde, 1+1, 2+1 ve 3+1 şeklinde toplam 122 konut olacak. Geçtiğimiz günlerde ilçemize entegre ettiğimiz doğal gaz enerjisinin ardından bu konutları da yaparak vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu ev ve yeni iş yerlerini ilçemize kazandıracağız. Bununla birlikte TOKİ eliyle ilçemize 150 konut daha kazandırmak için temaslarımızı gerçekleştirdik. Gürpınar Belediyesi olarak ilçemizdeki konut sorununa uzun vadeli bir çözüm getirme gayretindeyiz. Gelişen ve büyüyen Gürpınar için çalışmaya ve proje geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.