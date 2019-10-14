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Gürpınar ve Gevaş'ta kafes avcısı jandarmaya takıldı

Van’ın Gürpınar ve Gevaş ilçesinde kafes avcılığı yapan 2 kişi, yakaladığı 6 keklikle birlikte jandarma tarafından yakalandı.

Van'ın Gürpınar ve Gevaş ilçesinde kafes avcılığı yapan 2 kişi, yakaladığı 6 keklikle birlikte jandarma tarafından yakalandı.


Gürpınar Kirkgecit Jandarma Karakol Komutanlığı ile Gevaş Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Gürpınar Kırgeçit bölgesi ile Gevaş Balaban yolunda yaptıkları 2 ayrı çalışmalarda iki kamyonete arama yaptı. Yapılan aramada her iki kamyonetin bagaj kısmındaki kafeslerde 6 kınalı keklik ve tuzaklama malzemesi bulundurduğu tespit edildi. Kafes ve kekliklere el konulurken, şahıslara idari para cezası ve tazminat kararı alınacak. Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, dikkatli çalışmalarından dolayı Kirkgecit Jandarma Karakol Komutanlığı ile Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı çalışanlarına çok teşekkür teşekkürler ettiler.

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